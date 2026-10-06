سومین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان مهریز با تأکید بر تدوین و اجرای برنامه راهبردی ارتقای دینداری نوجوانان، تشکیل کارگروه‌های تخصصی با مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و هم‌افزایی برای برگزاری بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سومین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان مهریز با حضور اعضای اصلی شورا در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

حجت‌الاسلام عبدالرضا محی‌الدینی امام جمعه مهریز، در این نشست با اشاره به اهمیت توجه به مسائل فرهنگی و دینی نوجوانان، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست، برنامه راهبردی ارتقای دینداری نوجوانان بود که با حضور دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: مقرر شد در ذیل این برنامه، کارگروه‌هایی با مشارکت آموزش و پرورش، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، بسیج، اداره اوقاف و امور خیریه، نهاد‌های فرهنگی دانشگاه‌ها، حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل شود تا برای نوجوانان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کنند.

امام جمعه مهریز با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی در این طرح گفت: شهرداری‌ها و اداره ورزش و جوانان نیز برای همکاری در اجرای این برنامه‌ها دعوت شده‌اند تا با هم‌افزایی دستگاه‌ها، زمینه آشنایی بیشتر نوجوانان با معارف و مسائل دینی فراهم شود.

حجت‌الاسلام محی‌الدینی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های فرهنگی برای برگزاری بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت در استان یزد تأکید کرد و گفت: این آزمون پس از یک دوره وقفه طولانی دوباره برگزار می‌شود و لازم است دستگاه‌های فرهنگی شهرستان برای برگزاری مطلوب آن همکاری و همراهی کنند.

در پایان این نشست نیز محمدحسین فلاح به عنوان دبیر جبهه فرهنگی شهرستان مهریز معرفی شد.