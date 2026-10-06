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رزمایش و اجتماع جان‌فدایان در خراسان شمالی

اجتماع بزرگ جان‌فدایان ایران امروز در خراسان شمالی برگزار شد. حدود سی هزار جان‌فدا در بلوار مصلای امام خمینی بجنورد و میادین اصلی شهر‌های استان خراسان شمالی حضور یافتند تا بگویند پای کار ایران هستند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۴- ۱۹:۲۱
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برچسب ها: جانفدا ، اجتماع مردمی ، پای کار ایران ، اقتدار ملی
 