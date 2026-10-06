به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره؛ محمد عبدالسلام رئیس هیئت مذاکره‌کننده دولت ملی یمن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جنایت نسل‌کشی علیه یک خانواده در شهرستان حرض در استان حجه در پی حمله هوایی جنایتکارانه هواپیما‌های نظام سعودی که همچنان به جنایات خود علیه غیرنظامیان ادامه می‌دهد، رخ داد. جنایت علیه ملت یمن، حقیقت نظام جنایتکار سعودی را که در خونریزی و هتک حرمت‌های الهی غرق شده و بیگناهان را هدف قرار می‌دهد، آشکار می‌کند. نظام سعودی باید مسئولیت پیامد‌های جنایات و اقدامات شنیع خود را بپذیرد؛ اقداماتی که جز افزایش پایداری و ایستادگی ملت ما در برابر سرکشی و جنایت‌های آن، نتیجه دیگری نخواهد داشت.