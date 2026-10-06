سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد پس از مرگ یکی از پژوهشگران یک مرکز تحقیقاتی ضدطاعون در سیبری روسیه، تاکنون هیچ نشانه‌ای از ابتلای افراد مرتبط با این مرکز مشاهده نشده و خطر شیوع بیماری برای عموم مردم در حال حاضر پایین ارزیابی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نشریه هیل؛ سازمان جهانی بهداشت (WHO) اعلام کرد تاکنون هیچ نشانه‌ای از عفونت‌های جدید در «موسسه تحقیقات ضدطاعون ایرکوتسک» در سیبری روسیه مشاهده نشده است؛ این اظهارات پس از آن مطرح شد که گزارش‌هایی درباره مرگ یکی از پژوهشگران این مرکز بر اثر ابتلا به طاعون ریوی منتشر شد.

مقام‌های روسیه در پاسخ رسمی به درخواست سازمان جهانی بهداشت اعلام کردند: «هیچ موردی از این بیماری خطرناک در شهر ایرکوتسک در فدراسیون روسیه ثبت نشده است.»

سازمان جهانی بهداشت نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد تمام افرادی که با فرد جان‌باخته در تماس بوده‌اند، شناسایی شده و برای مشاهده علائم بیماری تحت نظارت قرار دارند و تاکنون هیچ‌یک از آنها نشانه‌ای از بیماری نشان نداده‌اند.

بر اساس اعلام این سازمان، نتایج اولیه آزمایش‌های انجام‌شده تاکنون منفی بوده است، هرچند مشخص نیست این آزمایش‌ها برای شناسایی کدام عوامل بیماری‌زا انجام شده‌اند.

سازمان جهانی بهداشت افزود: «بر اساس اطلاعات غیررسمی موجود، خطر این رویداد برای سلامت عمومی جمعیت در حال حاضر پایین به نظر می‌رسد.» این سازمان تاکید کرد ارزیابی خطر پس از دریافت اطلاعات بیشتر به‌روزرسانی خواهد شد.

سازمان جهانی بهداشت همچنین اعلام کرد یک زن در اواخر دهه ۲۰ سالگی روز جمعه در روسیه بر اثر ذات‌الریه شدید جان باخته است، اما با استناد به گزارش‌های موجود، علت مرگ او هنوز مشخص نشده است.

مقام‌های روسیه در حال بررسی این موضوع هستند که آیا مرگ پژوهشگر موسسه ضدطاعون با طاعون ریوی ارتباط داشته است یا خیر. این مرکز در زمینه مطالعه عوامل بیماری‌زای خطرناک، از جمله عامل بیماری طاعون، فعالیت می‌کند. طاعون همچنین می‌تواند به‌طور طبیعی در میان حیوانات وحشی این منطقه وجود داشته باشد.

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد تاکنون اعلام رسمی درباره این حادثه از طریق سازوکار‌های مقررات بین‌المللی بهداشت دریافت نکرده است. این سازمان احتمال داده است که دلیل این امر، بررسی این موضوع از سوی روسیه باشد که آیا حادثه مذکور در دسته مواردی قرار می‌گیرد که باید طبق مقررات بین‌المللی گزارش شوند یا خیر.

سازمان جهانی بهداشت روز شنبه از مقام‌های روسیه خواست اطلاعات بیشتری درباره این حادثه ارائه کنند. بر اساس مقررات بین‌المللی بهداشت، روسیه ۲۴ ساعت برای پاسخ به این درخواست فرصت دارد. با این حال، مشخص نیست مسکو به درخواست سازمان جهانی بهداشت پاسخ داده است یا خیر.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت روسیه موظف است اطلاعات بیشتری درباره آزمایشگاهی که یکی از کارکنان آن جان باخته است ارائه کند. با این حال، روبیو هشدار داد گمانه‌زنی درباره روند احتمالی بیماری اقدامی «غیرمسئولانه» است.

دولت دونالد ترامپ نیز این حادثه در روسیه را زیر نظر دارد و از مقام‌های روس خواسته است اطلاعات بیشتری درباره این رویداد ارائه کنند. دولت آمریکا اعلام کرده است در این زمینه با مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا (CDC) و دیگر نهاد‌های مرتبط همکاری می‌کند.