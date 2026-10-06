آیت الله فلاحتی گفت: اقتدار پلیس تنها به صلابت و اجرای قاطع قانون خلاصه نمی‌شود، بلکه تعامل شایسته با مردم و جلب اعتماد عمومی هم از ارکان اقتدار پلیس است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان، در دیدار با فرماندهان انتظامی استان به مناسبت هفته انتظامی، با اشاره به جایگاه فراجا در تأمین امنیت وآرامش جامعه گفت: قاطعیت در اجرای قانون، مردم داری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از مهمترین الزامات پلیس تراز انقلاب اسلامی است.

آیت‌الله رسول فلاحتی افزود: اقتدار پلیس تنها به صلابت و اجرای قاطع قانون خلاصه نمی‌شود، بلکه تعامل شایسته با مردم و جلب اعتماد عمومی نیز از ارکان اقتدار پلیس است.

وی با تاکید بر تقویت سرمایه اجتماعی پلیس در سایه جلب بیش از پیش اعتماد عمومی گفت: هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، سرعت، دقت و کیفیت خدمات پلیس را افزایش داده و زمینه ارتقای امنیت و اعتماد عمومی را فراهم می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان همچنین با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی، بر ضرورت حل مشکلات معیشتی و بهبود شرایط زندگی کارکنان فراجا تاکید کرد.

آیت الله رسول فلاحتی با قدردانی از اقدامات اجتماعی و امدادی فراجا، گفت: خادمان امنیت، با وجود محدودیت امکانات، حقوق و دستمزد، به صورت شبانه‌روزی، حتی در عرصه‌هایی خارج از مأموریت‌های مستقیمِ انتظامی، درحال خدمت رسانی به مردم هستند و این روحیه ایثارگرانه از ویژگی‌های پلیس تراز انقلاب اسلامی است.

سردار حسین حسن پور فرمانده انتظامی گیلان هم در این دیدار، گزارشی از عملکرد پلیس از ابتدای امسال ارائه کرد.