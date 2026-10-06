به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس صندوق بیمه اجتماعی استان با اشاره به ارائه خدماتی همچون بازنشستگی، ازکارافتادگی و مستمری فوت گفت: تاکنون ۷ هزار و ۶۳۴ نفر در استان از مستمری‌های این صندوق بهره‌مند شده‌اند.

حسین پناهی افزود: خرید سنوات سربازی بیمه‌شدگان که از مطالبات چندساله آنان بوددر حال انجام است.

به گفته وی، حق بیمه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر نیز به‌طور کامل از سوی دولت پرداخت می‌شود.

همچنین در اجرای طرح جوانی جمعیت، ۹ هزار و ۳۳۶ مادر دارای سه فرزند به عضویت صندوق درآمده‌اند و حق بیمه آنان را دولت پرداخت می‌کند.