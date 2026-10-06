به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، علی اکبر صمیمی افزود: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس را فرصتی ارزشمند برای مشارکت نظام تعلیم و تربیت در تولید انرژی پاک دانست و گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد حدود ۲ هزار مدرسه از ظرفیت لازم برای اجرای طرح نیروگاه‌های خورشیدی برخوردار هستند.

وی با اشاره به ظرفیت حدود ۵ هزار و ۴۰۰ مدرسه در استان اظهار داشت: نیروگاه خورشیدی نصب‌شده با ظرفیت حدود ۵ هزار وات، امکان تأمین بخشی از برق مورد نیاز مدرسه را فراهم می‌کند و مدرسه می‌تواند از انرژی تولیدی به‌صورت رایگان استفاده کند

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: همچنین انرژی مازاد تولیدشده می‌تواند به‌عنوان یک ظرفیت درآمدی برای مدرسه مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

صمیمی با اشاره به ابعاد آموزشی و تربیتی این طرح خاطرنشان کرد: استقرار نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس، یک فرصت عملی برای آشنایی دانش‌آموزان با انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری‌های نوین، مدیریت مصرف و ضرورت صیانت از منابع طبیعی فراهم می‌کند و می‌تواند مفاهیم مرتبط با انرژی را از فضای نظری به تجربه‌ای ملموس در محیط مدرسه تبدیل سازد.

وی افزود: برای اجرای سامانه مورد بهره‌برداری حدود ۵۵۰ میلیون تومان هزینه شده که تأمین آن با مشارکت شرکت توزیع نیروی برق انجام گرفته و حدود ۳۰ درصد از این هزینه نیز از طریق اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تأمین خواهد شد.