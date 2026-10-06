به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سهرابی گفت: جشن عاطفه‌ها همزمان با سراسر کشور در بیش از ۴ هزار مدرسه استان برگزار شد.

وی به نقش‌آفرینی دانش آموزان در جشن عاطفه‌ها و مشارکت آنها در کمک به دانش آموزان کم‌بضاعت اشاره کرد و افزود: این مهر نیکوکاری تا سال آینده ادامه خواهد داشت.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی لرستان هم از برگزاری جشن عاطفه‌ها در ۲۰۰ پایگاه استان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۵ میلیارد تومان برای کمک به دانش‌آموزان کم‌بضاعت استان جمع آوری شود.

مرادی افزود: سال گذشته نیز مردم نیکوکار و دانش آموزان لرستانی ۲۰ میلیارد تومان به دانش آموزان کمتربرخوردار استان کمک کردند.