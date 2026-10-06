موافقت‌نامه تأمین اعتبار برای بازسازی و تجهیز زیرساخت‌های فناوری آسیب‌دیده دانشگاه صنعتی اصفهان با حضور معاون علمی، فناوری رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس دانشگاه صنعتی اصفهان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بر اساس این موافقت‌نامه، بازسازی و تجهیز زیرساخت‌های فناوری آسیب‌دیده در چهار دانشگاه کشور از جمله دانشگاه صنعتی اصفهان، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی اعتبار مالیاتی و با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، سازمان امور مالیاتی کشور، بانک‌های عامل، دانشگاه‌های آسیب‌دیده و صندوق نوآوری و شکوفایی دنبال خواهد شد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در آیین امضای این توافق نامه با اشاره به دستور ویژه معاون اول رییس جمهور برای رسیدگی به چهاردانشگاه آسیب‌دیده، گفت: با توجه به آسیب‌های واردشده به این مراکز، مقرر شده، بازسازی آنها با جدیت دنبال شود تا این دانشگاه‌ها بتوانند زیرساخت‌های خود را به شکلی مناسب‌تر از گذشته بازسازی و تجهیز کنند.

حسین افشین همچنین از آمادگی چهار دانشگاه برای آغاز فرآیند بازسازی در یک دوره ۲۴ ماهه خبر داد و افزود: علاوه بر دانشگاه‌ها، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده نیز در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم برای تأمین منابع مورد نیاز این شرکت‌ها در حال انجام است.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به مشارکت چهار بانک عامل در این طرح، این همکاری را اقدامی ویژه در حمایت از آموزش عالی و زیرساخت‌های علمی کشور دانست و گفت: در این طرح، بانک‌ها در کنار دانشگاه‌های آسیب‌دیده قرار گرفته‌اند و از ظرفیت نظام بانکی برای بازسازی زیرساخت‌های علمی و فناوری استفاده خواهد شد.

افشین همچنین تأکید کرد در صورت نیاز دانشگاه‌ها و مراکز آسیب‌دیده به تجهیزات خاص، هماهنگی‌های لازم با گمرک و دیگر دستگاه‌های مرتبط برای تأمین سریع این تجهیزات اجرا خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم باتأکید بر نقش دانشگاه‌ها در آینده کشور گفت: مدرسه و دانشگاه، آینده کشور را می‌سازند و توجه به زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی باید در اولویت قرار گیرد.

سیدعلی مدنی‌زاده با اشاره به برنامه‌های دولت برای مقابله با آثار جنگ اقتصادی و حمایت از بخش‌های آسیب‌دیده، بر تداوم همکاری دستگاه‌های اقتصادی و علمی کشور برای تأمین منابع و تسریع در روند بازسازی تأکید کرد.

این موافقت‌نامه، گامی در جهت تأمین منابع مورد نیاز برای بازسازی و تجهیز زیرساخت‌های آزمایشگاهی، پردازشی و فناورانه دانشگاه صنعتی اصفهان و بازگرداندن ظرفیت‌های علمی و پژوهشی آسیب‌دیده این دانشگاه به چرخه فعالیت است.