مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: عملیات لایروبی زهکش‌های درجه ۳ و ۴ شهرستان هویزه جهت مقابله با پدیده ال نینو آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد توحیدی افزود: با هدف اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه در برابر مخاطرات احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو و بارش‌های پیش‌بینی‌شده، بازدید میدانی از زهکش‌های منطقه احمد شهرستان هویزه انجام شد.

وی افزود: در این بازدید، وضعیت موجود کانال‌ها و زهکش‌ها مورد بررسی قرار گرفت و نقاط گلوگاهی و مسیر‌های نیازمند لایروبی شناسایی شد. همچنین هماهنگی‌های لازم برای آغاز عملیات اجرایی لایروبی با هدف رفع انسداد مسیر‌های تخلیه آب و افزایش کارایی شبکه زهکشی اراضی کشاورزی صورت پذیرفت.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان عنوان کرد: این اقدام در راستای بهبود زیرساخت‌های آبی و کشاورزی منطقه و با هدف کاهش مشکلات ناشی از ماندابی شدن اراضی و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای فعالیت‌های کشاورزی انجام می‌شود.