به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، همزمان با هفته انتظامی، از کارکنان برتر پلیس راهور، رانندگان قانونمند و برگزیدگان مسابقه دوچرخه‌سواری همیاران پلیس در قروه تجلیل شد.

یک خیر بوکانی، ساخت یک مدرسه دوکلاسه در روستای خورخوره و یک مدرسه یک‌کلاسه در روستای رستمان سقز را آغاز کرد.

همزمان با کلنگ‌زنی این مدارس اعلام شد در دو سال گذشته ۸۷ هزار مترمربع فضای آموزشی در کردستان به بهره‌برداری رسیده است

نخستین نمایشگاه کالیگرافی بیجار با ارائه ۴۰ اثر از فرزانه صفیاری در گالری مهر این شهرستان گشایش یافت.

همزمان با هفته دامپزشکی، کارشناسان دامپزشکی کامیاران با حضور در روستای کم‌برخوردار درویان‌سفلی خدماتی شامل واکسیناسیون، معاینه و درمان دام و سمپاشی را به‌صورت رایگان ارائه کردند.

باقی‌ماندن شارژر تلفن همراه در پریز برق یک واحد مسکونی در محله قوخ سقز را دچار آتش‌سوزی کرد.

آتش‌نشانان با حضور به‌موقع حریق را مهار و محل را ایمن کردند.

۸۵ کسب‌وکار آسیب‌دیده در دیواندره با حمایت بنیاد برکت و پرداخت ۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات کم‌بهره دوباره فعال شدند.

۱۳۸ هزار و ۲۷۲ کردستانی زیرپوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند

در حال حاضر ۷ هزار و ۶۳۴ نفر نیز مستمری دریافت می‌کنند.

فرمانده انتظامی کردستان از دستگیری یک سارق سابقه‌دار در سنندج و اعتراف وی به ۲۷ فقره سرقت از خانه‌باغ‌ها خبر داد.

در این عملیات، دو مالخر نیز دستگیر و متهمان تحویل مراجع قضایی شدند.