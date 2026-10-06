به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: رویداد تخصصی صبا یا همان ازدواج آسان با حضور ۱۵۰ تا ۲۰۰ فعال و متخصص ازدواج از شهرستان‌های استان، در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه در بیرجند برگزار می‌شود.

حجت الاسلام سالاری مکی افزود: در این رویداد از ظرفیت کنشگران و فعالان حوزه ازدواج، چه در مجموعه‌های تخصصی و چه در هیأت‌ها و مساجد، استفاده می‌کنیم.

وی گفت: البته تشکیل خانواده با توجه به شرایط اقتصادی کنونی مانند قبل نیست؛ در نتیجه بر آن شدیم تا کسانی که تجربیاتی در این زمینه دارند را در کنار یکدیگر برای تسهیل این امر قرار دهیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود:به دنبال این هستیم که شخصِ کنشگر به شبکه فعالان متصل شود و تجربه‌نگاری و تبادل اطلاعات شکل بگیرد، همچنین ایجاد و توسعه مراکز همسان‌گزینی از دیگر اهداف ماست تا مردم مراجعه کرده و خدمات مدنظر را دریافت کنند.