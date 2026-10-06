فرماندار سرعین از توسعه زیرساخت‌ها و استانداردسازی ۸۵ درصد مسیر‌های گردشگری و هوشمندسازی مرکز این شهرستان با هدف افزایش و ماندگاری مسافران و گردشگران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، باقر باقرزاده در دیدار فعالان حوزه گردشگری با نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل اظهار کرد: زیرساخت‌های گردشگری و خدماتی و استاندارسازی مسیر‌های گردشگری سرعین با لحاظ کاهش ترافیک، دسترسی آسان، روانی تردد و میزبانی شایسته از مسافران انجام گرفته است.

وی با اشاره به بازگشایی مسیر‌های جدید دسترسی برای تسهیل تردد گردشگران، از اجرای طرح شهر هوشمند در سرعین خبر داد و افزود: تفاهم‌نامه تبدیل سرعین به شهر هوشمند امضا شده و طرح با جدیت و شتاب در حال اجراست تا کیفیت خدمات به گردشگران و شهروندان ارتقا یابد.

فرماندار سرعین همچنین از اجرای طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری گردشگری خبر داد و بیان کرد: در این راستا حمایت‌های ویژه‌ای از سرمایه‌گذاران اعمال شده و مشوق‌هایی مانند پروانه رایگان و مشوقات به آنها ارائه می‌گردد.

باقرزاده اضافه کرد: شهرستان سرعین در سال جاری میزبان نزدیک به هشت میلیون گردشگر بود که این حجم از حضور مسافر، رکورد کم‌نظیری برای این منطقه محسوب می‌شود ولی با وجود حجم بالای گردشگران، خدمات‌رسانی بدون هیچ‌گونه خللی انجام شد.

وی با قدردانی از حمایت‌های صورت گرفته برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای سرعین، عنوان کرد: چنین موفقیتی حاصل همت همگانی، همکاری تنگاتنگ مرکز‌های گردشگری و خدماتی و همچنین حمایت‌های ویژه استاندار اردبیل از توسعه زیرساخت‌های گردشگری این شهرستان است.

فرماندار سرعین تاکید کرد: حمایت‌هایی که تا کنون صورت گرفته، راهگشای بسیاری از چالش‌ها بوده و افق روشنی را برای صنعت گردشگری شهرستان سرعین ترسیم کرده است.