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بازتاب کاربران از تناقض رسانه‌ها در توصیف اعتراضات ایران و فرانسه

در فرانسه «آشوبگر»، در ایران «معترض». وقتی واژه نامه برخی رسانه‌ها معنی آشوب و اعتراض را با جغرافیا تعریف می‌کند!
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۴- ۱۹:۰۹
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برچسب ها: اعتراضات فرانسه ، فرانسه ، کاربران فضای مجازی
 