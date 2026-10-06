به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،دوره ویژه شبکه‌سازی آموزیاران توانا در دوبخش برادران و خواهران، به مدت چهار روز در سپیدان برگزار شد.

در سومین دوره کشوری شبکه‌سازی آموزیاران توانا بیش از ۴۰۰ آموزیار از استان‌های اصفهان، یزد، بوشهر، چهار محال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و تمامی شهرستان‌های فارس شرکت کردند.

سومین دوره کشوری شبکه‌سازی آموزیاران توانا با هدف تقویت توانمندی آموزیاران، توسعه ارتباط میان فعالان این حوزه و ایجاد زمینه برای شکل‌گیری شبکه‌ای پویا و مستمر در حوزه فعالیت‌های آموزشی و جوانان جمعیت هلال‌احمر برگزار شد.

در این دوره، کارگاه‌های آموزشی و مهارتی با محوریت موضوعاتی از جمله شیوه‌های شبکه‌سازی، تولید محتوا، تقویت مهارت‌های ارتباطی، تعامل و دیگر مباحث مرتبط با فعالیت آموزیاران برگزار شد و شرکت‌کنندگان ضمن فراگیری مهارت‌های جدید، به تبادل تجربه و شناسایی ظرفیت‌های مشترک پرداختند.