فرمانده انتظامی استان اصفهان از ثبت بیش از ۵ هزار تماس مردمی با سامانه ۱۹۷ از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: بیش از ۶۶۰ تماس در قالب تقدیر از عملکرد پلیس و بیش از ۶۰۰ تماس در زمینه بیان مشکلات و درخواست‌های مردمی بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردار عبدالوهاب حسنوند افزود: سامانه ۱۹۷ پلیس، بستری برای دریافت انتقادات، شکایات، پیشنهادها، درخواست‌ها و تقدیر‌های مردم از عملکرد مجموعه انتظامی است و بازخورد‌های مردمی در ارتقای کیفیت خدمات پلیس مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی همچنین از رونمایی ۱۳ عنوان کتاب در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان خبر داد و گفت: این آثار با محوریت موضوعات روان‌شناسی و روان‌شناختی و بر پایه یافته‌های علمی، تجربی و انتظامی تدوین شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به مراجعه بیش از ۴۶ هزار نفر به مراکز مشاوره معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گفت: ۷۱ درصد پرونده‌ها و مراجعات با استفاده از ظرفیت مشاوره به مصالحه و سازش انجامیده است؛ آماری که نشان‌دهنده نقش مشاوره در کاهش آسیب‌های اجتماعی و حل اختلافات پیش از ورود به فرآیند‌های قضایی است.