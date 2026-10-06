به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون فرهنگی تربیتی جامعه المصطفی خراسان گفت: سی و دومین جشنواره بین‌ المللی قرآنی و حدیثی جامعه المصطفی (ص) خراسان در بخش طلاب و فارغ التحصیلان در ۳۸ رشته در ۱۰ بخش برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین سید قاسم حسینی مزینانی افزود: در این دوره از جشنواره، طلاب خواهر و برادر جامعه المصطفی (ص) در رشته های شفاهی، کتبی، خطابه، معارف، تفسیر با محوریت تفسیر سوره برائت و سوره مجادله از قائد شهید، رسانه و هنری با یکدیگر به رقابت می‌ پردازند و استعدادهای قرآنی و فرهنگی آنان در رشته‌ های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌ گیرد.