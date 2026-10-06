به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سجاد برنجی، فرماندار شهرستان شهریار، در واکنش به شایعات منتشر شده در ساعات گذشته، اعلام کرد که هیچ‌گونه انفجار یا حادثه غیرعادی در فاز یک اندیشه رخ نداده است. وی تأکید کرد که تمامی دستگاه‌های امدادی نیز هیچ گزارشی مبنی بر نیاز به اعزام نیرو یا وقوع حادثه در این منطقه دریافت نکرده‌اند.



این شایعه در پی انتشار خبرهای غیر رسمی در میان اولیای دانش‌آموزان یکی از مدارس فاز یک اندیشه صورت گرفت. شایعاتی که در فضای مجازی و گروه‌های محلی دست‌به‌دست می‌شد، در پیگیری‌های خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از منابع محلی و رسمی، به‌طور کامل رد شد.

