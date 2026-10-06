مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر با هدف ساماندهی اراضی کشاورزی، افزایش بهره‌وری، توسعه مکانیزاسیون و ایجاد امنیت حقوقی برای بهره‌برداران، اجرای همزمان طرح کاداستر، صدور اسناد رسمی و تجمیع اراضی را در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست تخصصی «تجمیع اراضی و ارتقای نظام کاداستر» با حضور علیرضا میرجلیلی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر، مدیران ادارات ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و رئیس امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان، با هدف بررسی راهکارهای تسریع در ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی اشکذر برگزار شد.

در این نشست بر ضرورت گذار از مدیریت سنتی و پراکنده اراضی به سمت مدیریت یکپارچه، مقیاس‌محور و قانونمند تأکید و موضوع تسریع در اجرای طرح کاداستر، رفع تداخلات اراضی، تعیین دقیق حدود و ثغور مالکیت‌ها و صدور اسناد رسمی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر با اشاره به ارتباط مستقیم اجرای طرح کاداستر، صدور اسناد رسمی و تجمیع اراضی گفت: اجرای کاداستر و رفع موانع ثبتی، اگرچه زمینه‌ساز تأمین امنیت حقوقی بهره‌برداران است، اما هدف نهایی، ایجاد زیرساخت لازم برای مدیریت یکپارچه منابع آب، خاک و سرمایه در بخش کشاورزی است.

علیرضا میرجلیلی افزود: پراکندگی و خردشدگی اراضی، یکی از موانع مهم توسعه مکانیزاسیون و استفاده از فناوری‌های نوین کشاورزی است و با تجمیع اراضی و شکل‌گیری بلوک‌های یکپارچه و دارای سند رسمی، زمینه برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و توسعه کشاورزی مدرن فراهم خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های متولی اظهار داشت: هم‌افزایی میان جهاد کشاورزی، ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی می‌تواند روند نقشه‌برداری کاداستر، تعیین تکلیف اراضی، رفع تداخلات و صدور اسناد رسمی را تسریع کرده و مسیر سرمایه‌گذاری مطمئن و پایدار در بخش کشاورزی شهرستان را هموار کند.

در ادامه این نشست، کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های مرتبط، آخرین وضعیت و چالش‌های موجود در فرآیند نقشه‌برداری و تطبیق اطلاعات کاداستری با اسناد ثبتی را بررسی کردند و بر هماهنگی بین‌دستگاهی برای تسهیل روند تجمیع اراضی، به‌ویژه در بخش رستاق، تأکید شد.

بر اساس این گزارش، اجرای طرح تجمیع اراضی و تکمیل فرآیند کاداستر می‌تواند ضمن تثبیت مالکیت و افزایش امنیت حقوقی بهره‌برداران، زمینه‌ساز توسعه مکانیزاسیون، مدیریت بهینه منابع آب و خاک و حرکت شهرستان اشکذر به سمت کشاورزی بهره‌ور، نوین و پایدار باشد.