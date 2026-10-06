شینا انصاری گفت: خسارت به تالاب‌ها و زیست‌بوم‌های حساس کشور در جنگ ۴۰ روزه، مستندسازی شده است و با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در مجامع بین‌المللی مطالبه و مطرح خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست امروز، سه‌شنبه در نشست شورای اداری استان ایلام اظهار کرد: دولت با وجود دشواری‌ها و سایه تهدید‌های خارجی، خدمات‌رسانی به مردم را لحظه‌ای متوقف نکرد و همه دستگاه‌های زیربنایی تمام‌قد برای رفاه مردم در میدان حضور دارند و برای گذر از شرایط سخت از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند.

شینا انصاری ادامه داد: همکاران ما در سازمان حفاظت محیط‌زیست، آسیب‌های ناشی از جنگ به تالاب‌ها و زیست‌بوم‌های حساس کشور را به صورت دقیق مستندسازی کرده‌اند و این خسارت‌ها در مجامع بین‌المللی و با کمک معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به طور جدی مطالبه‌گری خواهد شد.

وی اضافه کرد: استان ایلام با برخورداری از زیستگاه‌های بکر و همراهی مسئولان دلسوز از ظرفیت راهبردی بالایی برای تبدیل شدن به مرکز نمونه (پایلوت) حفاظت از جنگل‌های زاگرس برخوردار است.

انصاری توضیح داد: دانشگاه ایلام دارای ظرفیت راهبری علمی برای حفاظت از جنگل‌های بلوط است و در صدد هستیم تا با ارائه طرح‌های کاربردی؛ ایلام را به عنوان مرکز نمونه ملی حفاظت از جنگل‌های زاگرس معرفی کنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: دانش و اشراف دقیق این مسئولان بر مسائل زیست‌بوم، فرصتی مغتنم برای تحقق توسعه پایدار در این استان است.

وی تشریح کرد: بازدید امروز از مناطق مرزی، بیانگر همکاری بی‌نظیر میان محیط‌بانان و نیرو‌های مرزبانی بود و این هم‌افزایی تنگاتنگ موجب ارتقای امنیت زیستگاه‌ها شده است که نتیجه مستقیم آن افزایش جمعیت حیات‌وحش در این مناطق خواهد بود.

انصاری یادآوری کرد: وجود ۵۱ تشکل مردم‌نهاد در این استان، فرصتی ارزشمند برای کنشگری است و ما باید از این ظرفیت برای ارتقای فرهنگ حفاظت بهره‌برداری کنیم.

وی بیان کرد: برای مهار ریزگردها، نیازمند دیپلماسی فعال محیط‌زیستی با کشور عراق هستیم و امید این که با پیگیری مدیریت استان، رایزنی‌ها برای ایجاد منطقه مشترک زیستگاهی با جدیت دنبال تا بخشی از کانون‌های تولید گرد و غبار مدیریت شود.

انصاری بیان کرد: موضوع تجهیزات و تامین نیروی انسانی برای واکنش بهنگام در برابر بحران‌ها ضرورت دارد و این امر نیازمند همکاری سازمان برنامه و بودجه و مدیریت بحران برای تامین اعتبار و نوسازی امکانات است.

وی ادامه داد: عدالت محیط‌زیستی محور اصلی برنامه‌های ما در دولت چهاردهم است و توزیع عادلانه امکانات و حفاظت از مواهب طبیعی برای نسل‌های آینده حقی است که باید با دقت حفظ شود.

انصاری تصریح کرد: توسعه گردشگری مسئولانه و گردشگری طبیعت یکی از محور‌های حمایتی سازمان حفاظت محیط‌زیست در ایلام است و تحقق این اهداف تنها با همکاری بین‌دستگاهی و راهبری استاندار محقق خواهد شد تا میراث طبیعی برای آیندگان باقی بماند.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست صبح دیروز (دوشنبه) از طریق فرودگاه شهدای ایلام وارد استان شد و مورد استقبال رسمی استاندار قرار گرفت.

حضور در گلزار شهدای گمنام و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، دیدار با کارکنان و محیط‌بانان، تکریم خانواده شهدای محیط‌بان و دیدار با پیرترین محیط‌بان کشور از برنامه‌های نخستین روز سفر شینا انصاری بود.

همچنین؛ دیدار با خانواده شهید مرزبان جنگ رمضان، بازدید از طرح سبز زیست‌محیطی و تصفیه‌خانه شهر ایوان و نشست با دانشگاهیان و سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی، بازدید از صنایع استان و امضای تفاهم‌نامه با پالایشگاه گاز ایلام از دیگر برنامه‌های دیروز رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در ایلام بود.

وی امروز از منطقه حفاظت شده کولگ واقع در شهرستان مرزی مهران حضور یافت و پاسگاه محیط‌بانی «تنگ تاریکه» را افتتاح کرد.

حضور در نشست شورای اداری ایلام برنامه پایانی سفر دو روزه انصاری به استان است.

استان ایلام با برخورداری از عرصه‌های گسترده جنگلی و طبیعی و ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق، شرایط ویژه‌ای در حوزه محیط‌زیست دارد.