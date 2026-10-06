رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: خسارت به تالاب‌ها و زیست‌بوم‌های حساس کشور در جنگ ۴۰ روزه، مستندسازی شده است و با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در مجامع بین‌المللی مطالبه و مطرح خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در نشست شورای اداری استان ایلام اظهار کرد: دولت با وجود دشواری‌ها و سایه تهدید‌های خارجی، خدمات‌رسانی به مردم را لحظه‌ای متوقف نکرد و همه دستگاه‌های زیربنایی تمام‌قد برای رفاه مردم در میدان حضور دارند و برای گذر از شرایط سخت از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند.

شینا انصاری ادامه داد: همکاران ما در سازمان حفاظت محیط‌زیست، آسیب‌های ناشی از جنگ به تالاب‌ها و زیست‌بوم‌های حساس کشور را به صورت دقیق مستندسازی کرده‌اند و این خسارت‌ها در مجامع بین‌المللی و با کمک معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به طور جدی مطالبه‌گری خواهد شد.

او اضافه کرد: استان ایلام با برخورداری از زیستگاه‌های بکر و همراهی مسئولان دلسوز از ظرفیت راهبردی بالایی برای تبدیل شدن به مرکز نمونه (پایلوت) حفاظت از جنگل‌های زاگرس برخوردار است.

انصاری توضیح داد: دانشگاه ایلام دارای ظرفیت راهبری علمی برای حفاظت از جنگل‌های بلوط است و در صدد هستیم تا با ارائه طرح‌های کاربردی؛ ایلام را به عنوان مرکز نمونه ملی حفاظت از جنگل‌های زاگرس معرفی کنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: دانش و اشراف دقیق این مسئولان بر مسائل زیست‌بوم، فرصتی مغتنم برای تحقق توسعه پایدار در این استان است.

او تشریح کرد: بازدید امروز از مناطق مرزی، بیانگر همکاری بی‌نظیر میان محیط‌بانان و نیرو‌های مرزبانی بود و این هم‌افزایی تنگاتنگ موجب ارتقای امنیت زیستگاه‌ها شده است که نتیجه مستقیم آن افزایش جمعیت حیات‌وحش در این مناطق خواهد بود.

انصاری یادآوری کرد: وجود ۵۱ تشکل مردم‌نهاد در این استان، فرصتی ارزشمند برای کنشگری است و ما باید از این ظرفیت برای ارتقای فرهنگ حفاظت بهره‌برداری کنیم.

او بیان کرد: برای مهار ریزگردها، نیازمند دیپلماسی فعال محیط‌زیستی با کشور عراق هستیم و امید این که با پیگیری مدیریت استان، رایزنی‌ها برای ایجاد منطقه مشترک زیستگاهی با جدیت دنبال تا بخشی از کانون‌های تولید گرد و غبار مدیریت شود.

انصاری بیان کرد: موضوع تجهیزات و تامین نیروی انسانی برای واکنش بهنگام در برابر بحران‌ها ضرورت دارد و این امر نیازمند همکاری سازمان برنامه و بودجه و مدیریت بحران برای تامین اعتبار و نوسازی امکانات است.

او ادامه داد: عدالت محیط‌زیستی محور اصلی برنامه‌های ما در دولت چهاردهم است و توزیع عادلانه امکانات و حفاظت از مواهب طبیعی برای نسل‌های آینده حقی است که باید با دقت حفظ شود.

انصاری تصریح کرد: توسعه گردشگری مسئولانه و گردشگری طبیعت یکی از محور‌های حمایتی سازمان حفاظت محیط‌زیست در ایلام است و تحقق این اهداف تنها با همکاری بین‌دستگاهی و راهبری استاندار محقق خواهد شد تا میراث طبیعی برای آیندگان باقی بماند.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست صبح دوشنبه از طریق فرودگاه شهدای ایلام وارد استان شد و مورد استقبال رسمی استاندار قرار گرفت.

حضور در گلزار شهدای گمنام و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، دیدار با کارکنان و محیط‌بانان، تکریم خانواده شهدای محیط‌بان و دیدار با پیرترین محیط‌بان کشور از برنامه‌های نخستین روز سفر شینا انصاری بود.

همچنین؛ دیدار با خانواده شهید مرزبان جنگ رمضان، بازدید از طرح سبز زیست‌محیطی و تصفیه‌خانه شهر ایوان و نشست با دانشگاهیان و سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی، بازدید از صنایع استان و امضای تفاهم‌نامه با پالایشگاه گاز ایلام از دیگر برنامه‌های دیروز رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در ایلام بود.

او در منطقه حفاظت شده کولگ واقع در شهرستان مرزی مهران حضور یافت و پاسگاه محیط‌بانی «تنگ تاریکه» را افتتاح کرد.

حضور در نشست شورای اداری ایلام برنامه پایانی سفر دو روزه انصاری به استان است.

استان ایلام با برخورداری از عرصه‌های گسترده جنگلی و طبیعی و ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق، شرایط ویژه‌ای در حوزه محیط‌زیست دارد.