جاده ارتباطی روستای پیکان به شهر نیک‌آباد در شهرستان جرقویه، به دلیل عرض کم و نبود ایمنی کافی، به یکی از محور‌های حادثه‌خیز استان اصفهان تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد این مسیر باریک که تنها پنج کیلومتر طول دارد، بار‌ها شاهد تصادف‌های منجر به فوت و مصدومیت بوده است.

این محور در سال‌های اخیر شاهد حوادث متعددی بوده است. در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۲، برخورد یک دستگاه پیکان و یک دستگاه پژو در یک کیلومتری بعد از نیک‌آباد به سمت پیکان، ۱۳ مصدوم برجای گذاشت.

مصدومان این حادثه شامل شش زن ۳۵ تا ۷۲ ساله، یک مرد ۳۹ ساله و شش کودک دو تا پنج ساله بودند که به بیمارستان‌های الزهرا، فارابی و کاشانی منتقل شدند.

کارشناسان معتقدند عرض کم جاده، نبود شانه‌سازی مناسب و نبود خط‌کشی و علائم هشداردهنده،

باریک بودن از عوامل ناایمن بودن این محور است.

ساکنان روستای پیکان و شهر نیک‌آباد سال‌هاست خواستار تعریض جاده، نصب علائم هشداردهنده و روشنایی و دوبانده کردن این محور هستند.