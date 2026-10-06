فرماندار اشکذر بر ضرورت نظارت دقیق و میدانی بر طرح‌های مشاغل خانگی و اطمینان از تحقق واقعی تعهدات اشتغال‌زایی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدحسین غلامزاده در نشست کارگروه اشتغال شهرستان اشکذر، با تأکید بر اینکه پرداخت تسهیلات باید به ایجاد اشتغال واقعی و پایدار منجر شود، گفت: صرف پرداخت تسهیلات نمی‌تواند ملاک موفقیت طرح‌های اشتغال‌زایی باشد و لازم است اجرای طرح‌ها و میزان تحقق اشتغال وعده‌داده‌شده به‌صورت مستمر و میدانی مورد ارزیابی قرار گیرد.

در این نشست، آخرین وضعیت تسهیلات پرداختی در حوزه مشاغل خانگی، تسهیلات جزء ۳ تبصره ۱۵ و میزان تحقق تعهدات دستگاه‌های اجرایی در سامانه رصد اشتغال بررسی شد.

فرماندار اشکذر با تأکید بر ضرورت ارزیابی دقیق و صادقانه طرح‌های مشاغل خانگی دریافت‌کننده تسهیلات، خواستار بررسی میدانی میزان فعالیت این طرح‌ها و آثار واقعی آنها در ایجاد اشتغال شد.

غلامزاده همچنین بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، تسریع در فرآیند حمایت از متقاضیان و هدایت هدفمند منابع به سمت طرح‌های اشتغال‌زا و پایدار تأکید کرد.

در ادامه این نشست، دستگاه‌های متولی گزارشی از تعداد متقاضیان، میزان تسهیلات پرداخت‌شده و روند اجرای تعهدات اشتغال ارائه کردند و آخرین وضعیت عملکرد دستگاه‌ها مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.