به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس کل دادگستری استان اصفهان، با تبریک هفته فراجا، امنیت حاکم بر جامعه را ثمره ایثار و فداکاری حافظان امنیت دانست و گفت: حمایت همه جانبه از نیرو‌های فراجا وظیفه شرعی و قانونی ماست.

حجت الاسلام اسد الله جعفری با اشاره به شرایط اقتصادی و تورم موجود در جامعه نیز افزود: اعتقاد ما این است که باید در حوزه پشتیبانی‌های مادی و معنوی، متناسب با شأن و ماموریت‌های سخت این نیرو، همه دستگاه‌های استان به ویژه استانداری، برای تقویت مجموعه انتظامی تلاش کنند و رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان نیرو‌های مسلح به‌خصوص فراجا، یکی از همین جنبه‌های حمایتی است.

رئیس کل دادگستری اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم پشتیبانی از طرح‌های انتظامی تأکید کرد و گفت: دادگستری با تمام ظرفیت در کنار فراجا است و برای اجرای طرح‌هایی که در جهت تقویت، تأمین و تحکیم امنیت عمومی و روانی مردم، به عنوان اولویت اصلی حاکمیت، تدوین شده‌اند، هیچ‌گونه محدودیتی قائل نیست.

وی با انتقاد از برخی اظهارنظر‌های غیرکارشناسی در حوزه اجتماعی، بر تداوم مقتدرانه طرح‌های فراجا تأکید و افزود: یکی از شاخص‌های اصلی برای تشخیص اولویت‌ها، مطالبات مردمی است و برخلاف برخی اظهارنظر‌های بی‌پایه، این طرح‌ها باید با جدیت ادامه یابد و دادگستری همچون گذشته حامی اجرای قانون است و اکثر مردم، فراجا را بخشی از خود دانسته و پشتیبان آنها در اجرای طرح‌ها هستند؛ چرا که شاهدند نیرو‌های انتظامی در هر شرایطی، با وجود کمبودها، در کنار ملت است.