به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در رزمایشی سه روزه که با هدف صیانت از سرمایه‌های دامی و ارتقای سلامت جامعه روستایی و عشایری اجرا شد، گروه‌های جهادی با حضور میدانی در مناطق کم‌برخوردار، حماسه‌ای از خدمت‌رسانی بی‌منت را رقم زدند.

به گفته مسئولان این رزمایش، چهار گروه تخصصی در این عملیات جهادی، ضمن حضور در روستا‌های «آب‌شیرین»، «قلعه‌نو»، «چمه‌سبز» و دو منطقه عشایری، بیش از ۱۰ هزار رأس دام را تحت پوشش عملیات واکسیناسیون قرار دادند.

این خدمت‌رسانی تنها به واکسیناسیون محدود نماند بلکه پایش سلامت دام، سم‌پاشی جایگاه‌های دام و ارائه خدمات درمانی و مایه‌کوبی نیز به صورت کاملاً رایگان به دامداران و عشایر سخت‌کوش این منطقه ارائه شد تا ضمن پیشگیری از بیماری‌های دامی، به پایداری تولید در این مناطق کمک شود.