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عملیات طوفان الاقصی؛ زلزله هفت اکتبر

نتایج نظرسنجی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نشان داد ۸۷ درصد صهیونیست‌ها، نتانیاهو را مقصر اصلی شکست امنیتی در جریان هفت اکتبر ۲۰۲۳، عملیات طوفان الاقصی می‌دانند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۴- ۱۸:۵۷
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برچسب ها: طوفان الاقصی ، سنوار ، حماس
 