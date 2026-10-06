به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ طراح و کارگردان نمایش پرواز کن، (از برنامه‌های جنبی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان) گفت: این نمایش اثری منظوم و عرفانی است که با الهام از تمثیل کهن پروانگان و شمع نوشته شده و در آن تلاش کرده‌ایم مفهوم سیر و سلوک انسان و حرکت او از خودیت محدود به سوی حقیقت مطلق را در قالبی امروزی و تأثیرگذار به تصویر بکشیم.

وجیهه کریمی هسنیجه افزود:داستان نمایش در خصوص جمعی از پروانگان است که در گردش نور و حرارت شمع، بار‌ها به سوی آن پرواز می‌کنند و بازمی‌گردند و هرکدام از آنها در این مسیر با حیرت، شوق و ترس دست‌وپنجه نرم می‌کنند و هر بار با نزدیک شدن به نور، شناخت بیشتری از حقیقت پیدا می‌کنند.

وی گفت: در نهایت یکی از پروانگان در اوج طلب و عشق از مرز وجود خویش عبور می‌کند و در شعله شمع فانی می‌شود؛ او دیگر بازنمی‌گردد، چراکه در فنای در معشوق، به بقای حقیقی دست یافته است و این بخش از نمایش در واقع بازتابی از مفهوم عرفانی فنا و رسیدن به حقیقت مطلق است.

طراح و کارگردان نمایش پرواز کن ادامه داد: ابراهیم کریمی هسنیجه نویسنده این اثر است و موسی بابا صفری، علی کریمی هسنیجه، متین خیام و سیاوش الوندی نیز به عنوان بازیگر در این نمایش حضور دارند و محمدرضا قربانی خواننده نمایش است.

وی گفت: تنظیم و نوازندگی پیانو بر عهده کیوان قربانی است و علی جوانمردی با ویولنسل، علی نیکبخت با دف و عطا سجادی با عود در بخش موسیقی این نمایش همکاری دارند.

وجیهه کریمی هسنیجه بتول احمدی، الهه قائدی، صدف زارعان، مهسا نوری، آلا فولادگر، تینا معمار، آناهیتا نریمانی، الینا باقی و زینب قانعیان نیز اجراگران فرم این اثر هستند.

نمایش پرواز کن تا ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵، هر شب در سه نوبت ساعت‌های ۱۸، ۱۹ و ۲۰ در میدان امام (نقش جهان) اجرا می‌شود.