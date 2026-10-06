رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی خراسان رضوی در دیدار با خانواده شهید انتظامی در قوچان، خانواده‌ های شهدا را چشم و چراغ ملت و امنیت و آرامش جامعه را مدیون خون پاک شهدا دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی خراسان رضوی، همزمان با هفته انتظامی به همراه سرهنگ رجبی فرمانده انتظامی قوچان و حجت‌ الاسلام والمسلمین نعیمی‌ کیا مسئول عقیدتی سیاسی این شهرستان، با حضور در منزل شهید داوود از شهدای انتظامی قوچان و جانباز حوادث اخیر، با خانواده این شهید و جانباز انتظامی دیدار و گفت‌ و گو کرد.

حجت‌ الاسلام والمسلمین رامیار ضمن تبریک هفته انتظامی به مردم استان و کارکنان انتظامی، اظهار کرد: اگر امروز از امنیت و آرامش برخورداریم، مدیون خون پاک شهدایی هستیم که با فداکاری و ایثار، جان خود را برای امنیت ملت و کشور تقدیم کردند.

وی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «خانواده‌ های شهدا چشم و چراغ این ملتند»، افزود: در خراسان رضوی مفتخریم که خانواده‌ های یک هزار و ۱۱۰ شهید انتظامی را در کنار خود داریم و دیدار با این خانواده‌ ها به‌ویژه در هفته انتظامی، با جدیت دنبال می‌ شود.

رامیار ادامه داد: به تعبیر سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، «هرچه داریم از شهداست» و حضور در محضر خانواده شهدا برای کارکنان انتظامی قوت قلب و موجب تقویت روحیه است.

وی گفت: نصایح مادران و پدران شهدا، ما را در مسیر خدمت مصمم‌ تر می‌ کند و امیدواریم با دعای خیر این خانواده‌ ها، رهروان خوبی برای شهدای عزیز باشیم.

در پایان این دیدار، ضمن ابلاغ پیام فرمانده انتظامی استان و پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، با اهدای لوح و هدایا از خانواده شهید و جانباز انتظامی تجلیل شد.