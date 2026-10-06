فیروزآباد، شهر ملی دست‌بافته‌های عشایری، کانون تپنده فرهنگ عشایری جنوب کشور محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فیروزآباد، کانون تپنده فرهنگ عشایری جنوب کشور، در حالی عنوان «شهر ملی دست‌بافته‌های عشایری» را بر پیشانی دارد که هنرمندان این دیار با گره زدنِ تاریخ به تار و پودِ فرش، گلیم و چنته، شاهکار‌های بی‌بدیلی از رنگ و نقش خلق می‌کنند.

شهرستان فیروزآباد با برخورداری از بیش از ۱۰ هزار بافنده فعال، نه تنها حافظ میراث کهن ایل‌های استان فارس است بلکه می‌تواند موتور محرک اقتصادی منطقه و یکی از بازو‌های اصلی صادرات غیرنفتی کشور باشد.

دست‌بافته‌های فیروزآباد به دلیل بهره‌گیری از رنگرزی گیاهی، ظرافت در بافت و بهره‌گیری از نقوش فولکلوریک، در بازار‌های جهانی جایگاه ویژه‌ای دارند.

احداث مرکز عرضه مستقیم و دائمی دست‌بافته‌ها در فیروزآباد، نه تنها یک نیاز ضروری برای رونق معیشت ۱۰ هزار خانواده است بلکه می‌تواند این شهر را به مقصد گردشگری هنری و صادراتی جنوب کشور تبدیل کند.