به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: از آغاز برداشت محصول زیتون باغ‌های گیلان اوایل شهریور تاکنون، بیش از ۱۱ هزار تن معادل ۴۵ درصد محصول این باغ‌ها برداشت شده است.

وی افزود: پیش بینی می‌شود امسال، ۲۵ هزار تن انواع زیتون شامل ارقام داخلی مانند زرد، شنگه، ماری، فیشمی، روغنی و ارقام خارجی مانند آربیکن، مانزانیلا، کرونایکی، کاراتینا از باغ‌های گیلان برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه ۱۳ درصد سطح زیر کشت باغ‌های زیتون کشور به گیلان و شهرستان رودبار اختصاص دارد، گفت: استان گیلان ۹ هزار و ۸۱۰ هکتار باغ زیتون دارد که در حال حاضر ۹ هزار و ۲۹ هکتار این باغ‌ها به زیر کشت رفته و بارور است.

صالح محمدی از فعالیت بیش از ۲۲ هزار بهره بردار باغ زیتون در گیلان خبر داد و افزود: ۱۰۰ واحد فرآوری و بسته بندی مدرن و نیمه مدرن محصول زیتون با ظرفیت ۱۲ هزار تن و ۱۰ کارخانه روغن کشی صنعتی با ظرفیت ۲۴ هزار تن در گیلان فعال هستند.