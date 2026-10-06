



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بر اساس ضوابط اعلام‌شده، این مرخصی برای حمایت از مادران و فرزندان در دوره بارداری و پس از تولد پیش‌بینی شده و امکان استفاده از دو ماه مرخصی پیش از تولد فرزند نیز وجود دارد.

پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری در این دوره، از سوی سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌شود و مادران مشمول می‌توانند با ارائه مدارک و طی مراحل اداری، از این حمایت قانونی بهره‌مند شوند.

این تسهیلات با هدف حمایت از فرزندآوری، حفظ امنیت شغلی و تأمین آرامش مادران در ماه‌های پیش و پس از تولد فرزند اجرا می‌شود.

سازمان تأمین اجتماعی همچنین بر استفاده مادران مشمول از حقوق قانونی خود در چارچوب مقررات تأکید کرده است.