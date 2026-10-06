رئیس پلیس راه استان یزد: ماموران پلیس راه، سه دستگاه تریلی و کامیون را به رانندگی نوجوانان بدون گواهینامه توقیف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ رحیم حاجی ده آبادی گفت: ماموران گشت نامحسوس پلیس راه، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور کنارگذر یزد سه دستگاه تریلی و کامیون را به علت تخلفات رانندگی متوقف کردند.‌وی افزود: با بررسی ماموران پلیس راه مشخص شد راننده‌های این خودرو‌های سنگین، دو نوجوان حدودا ۱۶ و یک نوجوان ۱۷ ساله بدون گواهینامه هستند.

رئیس پلیس راه استان یزد خاطرنشان کرد: کامیون و تریلی‌ها توقیف و روانه پارکینگ شد و راننده‌های نوجوان به همراه مالکان خودرو‌ها به مراجع قانونی معرفی شدند.