مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: حدود پنج میلیارد و ۵۸۰ میلیون مترمکعب آب در سال آبی جاری، برای بخش کشاورزی و باغات استان در حوزه‌های کارون، دز، کرخه، مارون و جراحی پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس صدریان فر در نشست شورای کشاورزی خوزستان در استانداری خوزستان اظهار کرد: این میزان در سال گذشته حدود ۲ میلیارد و ۲۹۵ میلیون مترمکعب بوده و پیش‌بینی امسال بیش از ۲ برابر سال گذشته است.

وی افزود: این میزان آب با لحاظ آب برگشتی و شرایط بارندگی پیش‌بینی شده و تلاش می‌شود نیاز‌های بخش کشاورزی و باغات استان در سال آبی جاری تأمین شود.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به اینکه در حال حاضر حجم مفید ذخایر سد‌های خوزستان نسبت به سال گذشته حدود چهار میلیارد مترمکعب بیشتر است، ادامه داد: در پایان شهریور سال گذشته حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب حجم مفید در مخازن سد‌های استان وجود داشت، اما امسال شرایط ذخایر به مراتب بهتر است و مدیریت مخازن متناسب با وضعیت بارش‌ها انجام خواهد شد.

صدریان فر با بیان اینکه مدیریت مخازن سد‌های استان بر اساس شرایط بارندگی به صورت پویا انجام می‌شود گفت: روش‌های مختلفی برای مدیریت منابع آب در نظر گرفته شده تا در صورت وقوع بارش‌های مناسب و همچنین در شرایط کم‌آبی، امکان مدیریت منابع و تأمین نیاز‌های بخش‌های مختلف وجود داشته باشد.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان همچنین از آمادگی این سازمان برای مدیریت سیلاب‌های احتمالی خبر داد و بیان کرد: ظرفیت مخازن سد‌های استان حدود ۹ میلیارد مترمکعب است و در صورت وقوع بارش در بالادست تلاش می‌شود روان‌آب‌ها در مخازن سد‌ها مهار و از ایجاد تنش در پایین‌دست جلوگیری شود.

صدریانفر افزود: البته در صورت وقوع بارش‌های شدید در پایین‌دست، مدیریت روان‌آب‌ها و پیامد‌های آن از حیطه مدیریت مخازن سد‌ها خارج است و در این زمینه نیز سایر دستگاه‌ها بر اساس وظایف خود تمهیدات لازم را برای افزایش تاب‌آوری مناطق مختلف استان در نظر گرفته‌اند.

وی با اشاره به اقدامات سازمان آب و برق خوزستان برای آمادگی در برابر شرایط مختلف جوی گفت: چندین بازه فرسایشی در رودخانه‌های استان شناسایی شده و عملیات تثبیت و ترمیم این بازه‌ها در حال انجام است.