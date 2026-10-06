به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رزمایش تخصصی سیلاب با توجه به هشدار‌های هواشناسی درباره احتمال تأثیر پدیده ال‌نینو بر استان یزد و با محوریت آمادگی در برابر حوادث ناشی از سیلاب برگزار شد. مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد گفت: بر اساس سناریوی طراحی‌شده، ساعت ۵:۴۰ صبح سیلاب وارد شهرستان بافق شد و پس از اعلام حادثه، تمامی تیم‌های عملیاتی با تمام ظرفیت و تجهیزات به محل اعزام و عملیات امدادرسانی و نجات حادثه‌دیدگان را آغاز کردند.

عشقی هدف از اجرای این رزمایش را افزایش آمادگی نیرو‌های امدادی، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و ارزیابی توان عملیاتی در شرایط واقعی عنوان کرد و افزود: در زمان وقوع سیل فرصت پیش‌بینی وجود ندارد، اما با تمرین و آمادگی قبلی می‌توان عملکرد مؤثرتری در زمان حادثه داشت.

وی تأکید کرد: تمامی تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر استان یزد با تمام ظرفیت برای خدمت‌رسانی و امدادرسانی به مردم آمادگی دارند.

دبیر ستاد مدیریت بحران بافق نیز با اشاره به برگزاری این رزمایش گفت: این تمرین با محوریت سیلاب برگزار شد و پیش از این نیز یک رزمایش تمام‌عیار استانی با حضور مدیرکل بحران کشور در شهرستان بافق برگزار شده بود که سیلاب یکی از محور‌های آن بود.

پورامینی افزود: با توجه به تهدید‌های ناشی از پدیده ال‌نینو و احتمال تأثیر آن بر استان یزد و شهرستان بافق، اجرای رزمایش تخصصی سیلاب برای تکرار عملیات و افزایش آمادگی دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه شهرستان بافق در برابر برخی حوادث طبیعی آسیب‌پذیر است، اظهار کرد: سیلاب و زلزله از مهم‌ترین مخاطرات احتمالی در شهرستان هستند و موضوعاتی همچون آتش‌سوزی نیز در رزمایش های پیشین مورد تمرین و ارزیابی قرار گرفته است.

دبیر ستاد مدیریت بحران بافق ادامه داد: در این رزمایش، میزان آمادگی تجهیزات موجود در جمعیت هلال احمر و سایر دستگاه‌ها برای استفاده در شرایط حادثه بررسی و میزان هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های امدادی نیز ارزیابی شد.

رئیس جمعیت هلال احمر بافق نیز گفت: شهرستان‌های اردکان، مهریز، ابرکوه، مروست، خاتم و بهاباد در این رزمایش مشارکت داشتند و حضور تیم‌های امدادی شهرستان‌های مختلف، فرصت مناسبی برای آزمایش تجهیزات و تمرین عملیات مشترک فراهم کرد.

قانعی افزود: شهرستان بافق به‌عنوان میزبان، آمادگی لازم را داشت و دستگاه‌های مختلف شهرستان نیز خودرو‌ها و تجهیزات امدادی خود را در این تمرین عملیاتی به‌کار گرفتند.

وی با اشاره به حضور حدود ۷۵ نفر در این رزمایش اظهار کرد: پس از اعلام فراخوان از طریق UC، تیم‌های عملیاتی استان یزد در محل تعیین‌شده حاضر شدند و عملیات امدادرسانی بر اساس سناریوی طراحی‌شده اجرا شد.