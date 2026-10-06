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رزمایش تخصصی سیلاب با حضور حدود ۷۵ نیروی عملیاتی و تیمهای امدادی شهرستانهای مختلف استان یزد، با هدف ارتقای آمادگی، سنجش تجهیزات و افزایش هماهنگی دستگاههای امدادی در شهرستان بافق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رزمایش تخصصی سیلاب با توجه به هشدارهای هواشناسی درباره احتمال تأثیر پدیده النینو بر استان یزد و با محوریت آمادگی در برابر حوادث ناشی از سیلاب برگزار شد. مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد گفت: بر اساس سناریوی طراحیشده، ساعت ۵:۴۰ صبح سیلاب وارد شهرستان بافق شد و پس از اعلام حادثه، تمامی تیمهای عملیاتی با تمام ظرفیت و تجهیزات به محل اعزام و عملیات امدادرسانی و نجات حادثهدیدگان را آغاز کردند.
عشقی هدف از اجرای این رزمایش را افزایش آمادگی نیروهای امدادی، ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول و ارزیابی توان عملیاتی در شرایط واقعی عنوان کرد و افزود: در زمان وقوع سیل فرصت پیشبینی وجود ندارد، اما با تمرین و آمادگی قبلی میتوان عملکرد مؤثرتری در زمان حادثه داشت.
وی تأکید کرد: تمامی تیمهای عملیاتی جمعیت هلال احمر استان یزد با تمام ظرفیت برای خدمترسانی و امدادرسانی به مردم آمادگی دارند.
دبیر ستاد مدیریت بحران بافق نیز با اشاره به برگزاری این رزمایش گفت: این تمرین با محوریت سیلاب برگزار شد و پیش از این نیز یک رزمایش تمامعیار استانی با حضور مدیرکل بحران کشور در شهرستان بافق برگزار شده بود که سیلاب یکی از محورهای آن بود.
پورامینی افزود: با توجه به تهدیدهای ناشی از پدیده النینو و احتمال تأثیر آن بر استان یزد و شهرستان بافق، اجرای رزمایش تخصصی سیلاب برای تکرار عملیات و افزایش آمادگی دستگاهها در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه شهرستان بافق در برابر برخی حوادث طبیعی آسیبپذیر است، اظهار کرد: سیلاب و زلزله از مهمترین مخاطرات احتمالی در شهرستان هستند و موضوعاتی همچون آتشسوزی نیز در رزمایش های پیشین مورد تمرین و ارزیابی قرار گرفته است.
دبیر ستاد مدیریت بحران بافق ادامه داد: در این رزمایش، میزان آمادگی تجهیزات موجود در جمعیت هلال احمر و سایر دستگاهها برای استفاده در شرایط حادثه بررسی و میزان هماهنگی و همافزایی دستگاههای امدادی نیز ارزیابی شد.
رئیس جمعیت هلال احمر بافق نیز گفت: شهرستانهای اردکان، مهریز، ابرکوه، مروست، خاتم و بهاباد در این رزمایش مشارکت داشتند و حضور تیمهای امدادی شهرستانهای مختلف، فرصت مناسبی برای آزمایش تجهیزات و تمرین عملیات مشترک فراهم کرد.
قانعی افزود: شهرستان بافق بهعنوان میزبان، آمادگی لازم را داشت و دستگاههای مختلف شهرستان نیز خودروها و تجهیزات امدادی خود را در این تمرین عملیاتی بهکار گرفتند.
وی با اشاره به حضور حدود ۷۵ نفر در این رزمایش اظهار کرد: پس از اعلام فراخوان از طریق UC، تیمهای عملیاتی استان یزد در محل تعیینشده حاضر شدند و عملیات امدادرسانی بر اساس سناریوی طراحیشده اجرا شد.