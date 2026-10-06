به مناسبت گرامیداشت هفته انتظامی؛
مسابقات استانی آمادگی جسمانی خراسان رضوی در مشهد
دومین دوره مسابقات آمادگی جسمانی گرامیداشت هفته انتظامی در مجموعه ورزشی ثامن مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، دومین دوره مسابقات آمادگی جسمانی (کراس ترینینگ) به مناسبت گرامیداشت هفته انتظامی، با همکاری هیئت آمادگی جسمانی و تندرستی خراسان رضوی و با حضور کارکنان نیروهای مسلح استان برگزار شد.
در این مسابقات ۱۵ تیم از نیروهای مسلح سطح استان خراسان رضوی با هم رقابت کردند.
۶۲ ورزشکار حاضر در این مسابقات در دو رده سنی زیر ۳۰ و بالای ۳۰ سال با یکدیگر به رقابت پرداختند.
این مسابقات در ۹ ایستگاه استقامتی برگزار و به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.