یکی از الزامات اصلاح ساختار اقتصادی کشور، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری واقعی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی است.

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، یکی از الزامات اصلاح ساختار اقتصادی کشور، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری واقعی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی است. به گفته رئیس کل سازمان خصوصی سازی، حدود ۵۰۰ بنگاه در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند، اما تمایل پایین بخش خصوصی و ضرورت فراهم شدن زمینه ورود سرمایه‌گذاران، اجرای کامل تکلیف خصوصی‌سازی را با چالش روبه‌رو کرده است.

گزارش از لیلا علی بیگی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما