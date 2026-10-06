معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد از اجرای دو طرح استانی «معماران معرفت» و «زیست‌بوم نوآوری و فناوری دانش‌آموزی» با هدف تقویت تربیت، مشارکت دانش‌آموزان و توسعه ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و فناورانه در مدارس استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دهستانی در نشست شورای آموزش و پرورش استان یزد که به ریاست استاندار برگزار شد، با اشاره به طراحی طرح «معماران معرفت» اظهار کرد: این طرح با محوریت موضوع تربیت به عنوان حلقه اصلی تعلیم و تربیت و با رویکرد مدرسه‌محوری و دانش‌آموزمحوری تدوین شده است.

وی افزود: در اجرای این طرح، مشارکت دانش‌آموزان، معلمان و والدین پیش‌بینی شده و تلاش می‌شود با اجرای آن در مدارس استان یزد، فرآیند تربیتی دانش‌آموزان به شکل هدفمندتر و جدی‌تری دنبال شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، راه‌اندازی زیست‌بوم نوآوری و فناوری دانش‌آموزی را دیگر موضوع مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح، حرکت به سمت شکل‌گیری یک اجتماع دانش‌بنیان در میان دانش‌آموزان است.

دهستانی افزود: در این زیست‌بوم، علاوه بر حوزه‌های اقتصادی و فناوری، باید ابعاد علمی، اجتماعی، فرهنگی و هنری نیز مورد توجه قرار گیرد تا زمینه برای بروز و شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزان فراهم شود.

وی ادامه داد: طرح زیست‌بوم نوآوری و فناوری دانش‌آموزی در این نشست ارائه و مقرر شد با اعمال موارد تکمیلی و پس از نهایی شدن، به عنوان یک طرح استانی در مدارس یزد اجرایی شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با اشاره به موفقیت‌های این استان در حوزه آموزش و پرورش گفت: یزد در سال‌های متوالی و به‌ویژه در دو سال اخیر، رتبه‌های برتر کشور را در حوزه شورای آموزش و پرورش کسب کرده است.

دهستانی افزود: استان یزد در طرح توسعه نهضت عدالت آموزشی نیز رتبه نخست کشور را به دست آورده است که این موفقیت، حاصل همراهی خانواده‌های یزدی و تلاش مجموعه آموزش و پرورش در مسیر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان است.

وی همچنین با اشاره به نتایج اولیه کنکور سراسری اظهار کرد: دو رتبه تک‌رقمی کنکور به دانش‌آموزان یزدی اختصاص یافته و دانش‌آموزان استان یزد در عرصه‌های مختلف علمی و آموزشی نیز موفقیت‌های قابل توجهی کسب کرده‌اند.

دهستانی گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد، دانش‌آموزان یزدی در نتایج نمرات پایانی دوره متوسطه نیز رتبه نخست کشور را به دست آورده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با تأکید بر ضرورت ارتقای مستمر عملکرد آموزشی و تربیتی استان یزد خاطرنشان کرد: یزد باید با گذشته خود مقایسه شود و هدف همه مجموعه‌های مسئول این باشد که جایگاه استان در حوزه تعلیم و تربیت هر سال نسبت به سال قبل ارتقا یابد.

وی با بیان اینکه مسئولیت آموزش و پرورش تنها بر عهده اداره کل آموزش و پرورش و مدارس نیست، افزود: همه دستگاه‌هایی که در حوزه فرهنگی و آموزش و پرورش مأموریت دارند، باید در این عرصه نقش‌آفرینی کنند و برای تربیت نسل آینده پای کار باشند.

دهستانی تأکید کرد: یزد همواره در حوزه تعلیم و تربیت پیشگام بوده و باید با استمرار تلاش‌ها، این جایگاه حفظ و تقویت شود تا دانش‌آموزان استان یزد علاوه بر موفقیت در سطح استان و کشور، در عرصه‌های ملی نیز نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.