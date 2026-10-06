ورود سامانه بارشی به جنوب آذربایجان‌غربی، طراوت را به طبیعت منطقه برگردانده و برای کشاورزان، نویدبخش روز‌هایی پربرکت‌تر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، بارش باران و فعالیت سامانه بارشی در جنوب آذربایجان‌غربی علاوه بر لطافت هوا، می‌تواند به تقویت رطوبت خاک، تغذیه منابع آبی و رونق کشت پاییزه کمک کند.

برای کشاورزان، هر قطره باران سرمایه‌ای برای روز‌های پیش‌روست؛ به‌ویژه در منطقه‌ای که منابع آب و میزان بارش، نقش مهمی در تولید محصولات کشاورزی دارد.

حالا زمین سهم خود را از آسمان گرفته است؛ اگر بارش‌ها تداوم داشته باشد، می‌تواند نویدبخش تقویت منابع آب و فصل کشاورزی پربارتری باشد.

بر اساس پیش بینی‌های هواشناسی این سامانه بارشی تا صبح روز چهارشنبه ۱۵ مهر در جنوب آذربایجان‌غربی فعال خواهد بود.