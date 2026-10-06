به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مانور عملیاتی اخذ رأی انتخابات در شهرستان پیشوا با حضور حمید دانش‌آموز، فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات، به همراه آقای جمشیدی رئیس ستاد انتخابات، علیزاده بخشدار مرکزی و رؤسای کمیته‌های فناوری اطلاعات و روابط عمومی برگزار شد.



در این مانور، تمامی مراحل فرآیند اخذ رأی از جمله احراز هویت متقاضیان، ثبت رأی و سایر رویه‌های اجرایی به‌صورت آزمایشی شبیه‌سازی شد تا نقاط قوت و ضعف احتمالی شناسایی و برطرف گردند.



همچنین در این بازدید، میزان کارآمدی زیرساخت‌های فنی، تجهیزات مورد نیاز و سامانه‌های رای‌گیری مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان این نشست، هماهنگی‌های لازم میان کمیته‌های مختلف ستاد انتخابات شهرستان پیشوا جهت ایجاد حداکثری از تسهیلات برای رای‌دهندگان و برگزاری انتخاباتی منظم و بی‌نقص صورت پذیرفت.