

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران در سال ۱۴۰۵ با حضور ۱۴ تیم برگزار خواهد شد.

مراسم قرعه کشی این رقابت‌ها عصر امروز (سه شنبه ۱۴ مهر) با حضور سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون، ندا پاکدامن نایب رئیس بانوان، امیرحسین منظمی دبیرکل، جبار قوچان نژاد رئیس سازمان لیگ، محمد معانی مشاور رئیس فدراسیون و نمایندگان باشگاه‌های لیگ برتر زنان در سالن همایش فدراسیون برگزار شد و ۱۴ تیم شرکت کننده حریفان خود را شناختند.

رئیس فدراسیون والیبال در ابتدای این جلسه با اشاره به موفقیت‌های والیبال ایران در رویداد‌های سال جاری و کسب ۱۳ مدال در والیبال سالنی و ساحلی دو گروه مردان و زنان ایران، از همکاری باشگاه‌های لیگ برتری برای کسب این موفقیت‌ها تشکر و قدردانی کرد و گفت: خیلی‌ها در این موفقیت‌ها سهم دارند که شاید اصلا دیده نشوند.

سید میلاد تقوی به قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا، زیر ۱۷ سال پسر جهان، نایب قهرمانی تیم ملی مردان در آسیا، قهرمانی تیم ملی در بازی‌های آسیایی و به ویژه چهارمی تیم ملی زنان در قهرمانی آسیا اشاره و تصریح کرد: این افتخارات در سایه همدلی خانواده بزرگ والیبال به دست آمده است. خانواده‌ای که خیلی‌ها را شامل می‌شود و فرد و گروه خاصی نیست، حتی پدری که فزرند خود را به سال تمرین می‌رساند و هواداران عضوی از این خانواده هستند.

وی با اهمیت والیبال زنان و لیگ برتر زنان برای فدراسیون اشاره کرد و گفت: هر چند تیم‌ها با یکدیگر رقابت دارند و منطقی است که روح رقابتی حکفرما باشد، اما نباید فراموش کنیم که تمامی این مسابقات و لیگ‌ها برای هدف مهمتری و آن هم موفقیت تیم‌های ملی در میادین پیش رو است.

رئیس فدراسیون والیبال تاکید کرد: اهداف سختی برای سال آینده والیبال زنان ترسیم کردیم و لیگ برتر باید میدانی برای آماده سازی بازیکنان برای اهداف والیبال زنان باشد. بنابر این باشگاه‌ها نقش مهمی در این مسیر دارند و امیدوارم که با اهداف فدراسیون همسو و همخوان باشند. البته که تصمیمات سازمان لیگ بر اساس منافع باشگاه‌ها و بازیکنان است و هر تصمیمی بر اساس آرای جمعی خواهد بود.

وی ادامه داد: موضوع هواداران نیز مهم است و باید برای احترام به آنها بازی‌ها در همه مراحل شامل مقدماتی و حذفی در خانه تیم‌ها برگزار شود.

در ادامه این مراسم دو پیشنهاد برای برگزاری مرحله مقدماتی لیگ برتر زنان به صورت یک گروه یا دو گروه مطرح شد که دو گروه به دلیل زمان کمتر و هزینه‌های کمتر برای باشگاه‌های شرکت کننده مورد تایید قرار گرفت.

همچنین پیشنهاد برگزاری مرحله مقدماتی به صورت منطقه‌ای مطرح شد که این پشنهاد نیز رای اکثریت تیم‌های شرکت کننده را به خود اختصاص داد و دو تیم ماجان مازندان و سپاهان اصفهان به عنوان سرگروه دو منطقه معرفی شدند.

در ادامه هر یک از باشگاه‌ها در رای گیری منطقه خود شرکت کردند و در نهایت دو گروه مرحله مقدماتی – منطقه‌ای لیگ برتر زنان سال ۱۴۰۵ به شکل زیر شد:

گروه اول:

۱ - ماجان مازندران

۲ - ستارگان جوان بابل

۳ - رسپاد تهران

۴ - نام آوران تلنت خراسان رضوی

۵ - کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی

۶ - استقلال تهران

۷ - کلینگ فیتمو گلستان

گروه دوم:

۱ - سپاهان اصفهان

۲ - پدیده صنعت اوج

۳ - مهرگان فارس

۴ - بندر عامری بوشهر

۵ - ذوب آهن اصفهان

۶ - مس رفسنجان

۷ - نفت امیدیه خوزستان

بر اساس تصمیمات گرفته شده در این جلسه مقرر شد مسابقات والیبال باشگاه‌های برتر زنان ساعت ۱۴ روز‌های جمعه برگزار شود. چهار تیم برتر مرحله مقدماتی به مرحله پلی آف صعود کنند که به صورت دو برد از سه مسابقه برگزار خواهد شد. در مراحل پلی آف بازی اول در خانه تیم پایین‌تر جدول برگزار می‌شود و دو بازی بعد در خانه تیم بالای جدول پیگیری خواهد شد. مرحله نهایی و فینال مسابقات نیز به همین شکل و هم در صورت مهیا بودن شرایط تیم میزبان در شهر تیم‌ها برگزار می‌شود.