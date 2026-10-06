مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری از برگزاری انتخابات اتحادیه مراکز قرآنی استان خبر داد.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فرجی گفت: فرآیند برگزاری مجمع عمومی اتحادیه موسسات و تشکل‌های قرآن و عترت ۱۶ مهر در سالن جلسات ادیب فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آغاز می‌شود.

وی افزود: در این انتخابات ۱۲ نفر برای عضویت در هیات مدیره و چهار نفر برای هیات بازرسی کاندیدا شده‌اند که در مجمع عمومی، اعضای هیات مدیره و بازرسان اتحادیه استانی برای سه سال آینده انتخاب خواهند شد.

به گفته وی در حال حاضر بیش از ۵۵ موسسه و تشکل قرآنی در چهارمحال و بختیاری فعالیت می‌کنند.