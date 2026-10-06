زیرسازی و آسفالت حدود ۲۳ کیلومتر از جاده‌ها، کوچه‌ها و بلوار اصلی روستای هشتبندی دو تاکنون صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، دهیار روستای هشت‌بندی دو گفت: این روستا با جمعیتی حدود دو هزار و ۶۰۰ تن در فاصله چهار کیلومتری مرکز بخش توکهور و هشتبندی قرار دارد و در سال‌های اخیر شاهد اجرای طرح‌های مختلف در حوزه زیرساخت، عمران روستایی، امکانات رفاهی و توسعه کشاورزی بوده است.

وهب بهرامی افزود: اقدامات عمرانی قابل توجهی در این روستا صورت گرفته است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به زیرسازی و آسفالت حدود ۲۳ کیلومتر از جاده‌ها، کوچه‌ها و بلوار اصلی روستا اشاره کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه روشنایی معابر گفت: در سال‌های اخیر حدود ۱۰ کیلومتر از جاده‌ها، کوچه‌ها، خیابان‌ها و معابر روستایی به شبکه روشنایی مجهز شده است.

دهیار روستای هشت‌بندی دو در ادامه به توسعه فضا‌های تفریحی و رفاهی اشاره کرد و گفت: برای افزایش امکانات رفاهی اهالی، ۸ پارک محله‌ای در نقاط مختلف روستا با همکاری دهیاری و شورای اسلامی ساخت و راه‌اندازی شده است.

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بهرامی با اشاره به ظرفیت بالای کشاورزی روستا افزود: حدود ۲۴ هکتار کشت گلخانه‌ای در روستای هشت‌بندی دو انجام شده و این گلخانه‌ها زمینه اشتغال حدود ۳۰۰ نفر را فراهم کرده است.