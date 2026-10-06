به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر بازرسی و نظارت بازار جهاد کشاورزی استان گفت: روزانه ۱۰ تن سیب زمینی به نرخ هر کیلوگرم ۵۷ هزار تومان بین بازارچه‌ها و وانتی‌های زیر نظر شهرداری و فروشگاه‌های تعاون روستایی در شهر همدان توزیع می‌شود تا در نهایت با قیمت ۶۵ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد.

اکنون سیب زمینی بین ۸۵ تا ۹۵ هزار تومان در بازار میوه و تره بار خرید و فروش می‌شود.