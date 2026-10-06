به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان فراشبند گفت: خیرین نیک‌اندیش در اقدامی خداپسندانه، یک دستگاه ویلچر، واکر و پالس اکسی متر به ارزش ۲۸۲ میلیون ریال را به بانک امانات تجهیزات پزشکی این جمعیت اهدا کردند.

کریمی مقدم افزود: این اقدام خیرخواهانه با هدف کمک به بیماران نیازمند و تسهیل دسترسی خانواده‌ها به تجهیزات پزشکی مورد نیاز انجام شد.

او در پایان بیان کرد: بانک امانات تجهیزات پزشکی هلال‌احمر با تأمین و امانت‌دهی تجهیزات مورد نیاز، نقش مؤثری در حمایت از بیماران و کاهش بخشی از هزینه‌های درمانی خانواده‌های کم‌برخوردار ایفا می‌کند.