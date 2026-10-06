مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: در سال جاری بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ سند مالکیت برای منازل روستایی و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر در استان صادر شده است.

صدور بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ سند مالکیت برای منازل روستایی و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت در خوزستان

صدور بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ سند مالکیت برای منازل روستایی و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود اکبری فضلی در نشست با مدیر کل ثبت اسناد و املاک خوزستان با اشاره به تفاهم نامه همکاری میان این دو سازمان در خصوص صدور اسناد مالکیت اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جاری با تشکیل پرونده از سوی بنیاد مسکن و ارسال به واحد‌های ثبتی، بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ سند مالکیت در مناطق روستایی و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر صادر شده است.

وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده و با همکاری مشترک میان ادارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ثبت اسناد و املاک استان تا پایان امسال ۵ هزار جلد سند مالکیت در مناطق روستایی و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر صادر خواهد شد.

زمان خوب، مدیر کل ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست با اشاره به تفاهم نامه همکاری میان این دو نهاد گفت: تاکنون در استان خوزستان بیش از ۱۴۰ هزار سند مالکیت در مناطق روستایی و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت صادر شده است.