به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، بانوی خوش ذوق و توانمند مهابادی با تهیه رب خانگی به شیوه سنتی، مشتریان خاص و دائمی خود را دارد.

کاری که ابتدا با انتخاب گوجه‌های رسیده و آبدار شروع می‌شود و با دست‌هایی پر تلاش و توانمند که طعم رب را با چاشنی سنت ماندگار می‌کند.

اینجا خبری از کارخانه و دستگاه‌های بزرگ نیست؛ تمام این مراحل، با دست و تجربه‌ی یک بانوی روستایی انجام می‌شود. شغلی که با عطر گوجه فرنگی‌های تازه عجین شده و رنگ و برکت را به سفره خانواده‌ها می‌آورد

دستپخت نیشتمان خانم، باعث شده مشتریانی را از راه‌های دور ون زدیک برای خرید رب مراچعه کنند.

او می‌گوید با این مهارت بیش از ۵ سال است که چرخ زندگی‌اش را می‌چرخاند.

البته کار نیشتمان‌خانم به تهیه رب محدود نمی‌شود؛ او در هر فصلی، محصولات بومی و خانگی متناسب با همان فصل را نیز آماده می‌کند.