مدیرکل دامپزشکی استان یزد از شهروندان خواست هنگام خرید گوشت و فرآورده‌های خام دامی، با دقت به مهر دامپزشکی، برچسب مشخصات و تاریخ تولید و انقضا توجه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ اطلاع دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فاتحی‌نیا در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به نقش نظارت‌های دامپزشکی در تأمین سلامت جامعه گفت: همکاران دامپزشکی با اجرای نظارت‌های بهداشتی از مزرعه تا سفره، علاوه بر صیانت از جمعیت دامی، سلامت و کیفیت فرآورده‌های خام دامی را نیز کنترل می‌کنند. وی افزود: در کشتارگاه‌های دام و طیور استان یزد، ناظران بهداشتی و شرعی بر مراحل مختلف تولید، سلامت و کیفیت فرآورده‌ها و همچنین رعایت موازین شرعی نظارت دارند. مدیرکل دامپزشکی استان یزد با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به مشخصات گوشت قرمز هنگام خرید اظهار کرد: گوشت دام سبک و سنگین عرضه‌شده در بازار باید دارای مهر دامپزشکی و برچسب مشخصات باشد.

فاتحی‌نیا ادامه داد: در برچسب گوشت، اطلاعاتی از جمله نوع و جنس دام، تاریخ کشتار و تاریخ خروج لاشه از کشتارگاه درج می‌شود و مصرف‌کنندگان باید پیش از خرید، این مشخصات را بررسی کنند.

وی درباره فرآورده‌های طیور نیز گفت: تاریخ تولید و انقضا، نوع محصول و نام تجاری واحد تولیدکننده از جمله اطلاعاتی است که باید روی بسته‌بندی این محصولات درج شده باشد و توجه به این مشخصات، مصرف‌کنندگان را در انتخاب محصول سالم و مورد تأیید یاری می‌کند.

مدیرکل دامپزشکی استان یزد از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف در زمینه عرضه و توزیع فرآورده‌های خام دامی، مراتب را از طریق سامانه فوریت‌های دامپزشکی ۱۵۱۲ اطلاع دهند تا موضوع در کوتاه‌ترین زمان از سوی بازرسان بررسی شود.

فاتحی‌نیا همچنین از اجرای طرح سراسری واکسیناسیون تب برفکی در جمعیت دام سبک و سنگین استان یزد خبر داد و گفت: این طرح از ابتدای شهریور آغاز شده و تا پایان مهر ادامه دارد.

وی با اشاره به خسارت‌های اقتصادی ناشی از بیماری تب برفکی افزود: این بیماری می‌تواند خسارت‌های قابل توجهی به واحد‌های دامداری وارد کند و واکسیناسیون و پیشگیری، مهم‌ترین راه مقابله با آن است.

مدیرکل دامپزشکی استان یزد از دامداران خواست با اکیپ‌های واکسیناسیون دامپزشکی همکاری کنند تا با ایجاد پوشش مناسب واکسیناسیون در جمعیت دامی، از شیوع بیماری و خسارت‌های ناشی از آن پیشگیری شود.