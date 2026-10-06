به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان لامرد گفت: گزارشی مبنی‌بر سقوط مردی ۵۵ ساله از ارتفاع در منطقه بیرم لارستان، به هلال‌احمر اعلام شد.

حسن مقیمی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلال‌احمر لامرد با یک دستگاه خودرو به محل حادثه اعزام شدند و پس از پیمایش مسیر کوهستانی، به فرد دسترسی پیدا کردند.

او ادامه داد: نجاتگران پس از انجام اقدامات اولیه، با استفاده از بسکت، وی را منتقل و سپس به عوامل اورژانس تحویل دادند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان لامرد در پایان گفت: این عملیات پس از چهار ساعت به پایان رسید.

بِیرَم، شهری در بخش بیرم از شهرستان لارستان در استان فارس ایران است و مرکز این بخش به‌شمار می‌آید.