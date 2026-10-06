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مرد ۵۵ سالهای از ارتفاعات کوههای بیرم در لارستان فارس سقوط کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان لامرد گفت: گزارشی مبنیبر سقوط مردی ۵۵ ساله از ارتفاع در منطقه بیرم لارستان، به هلالاحمر اعلام شد.
حسن مقیمی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلالاحمر لامرد با یک دستگاه خودرو به محل حادثه اعزام شدند و پس از پیمایش مسیر کوهستانی، به فرد دسترسی پیدا کردند.
او ادامه داد: نجاتگران پس از انجام اقدامات اولیه، با استفاده از بسکت، وی را منتقل و سپس به عوامل اورژانس تحویل دادند.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان لامرد در پایان گفت: این عملیات پس از چهار ساعت به پایان رسید.
بِیرَم، شهری در بخش بیرم از شهرستان لارستان در استان فارس ایران است و مرکز این بخش بهشمار میآید.