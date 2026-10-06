رئیس سازمان فضایی ایران گفت: طرح واگذاری طرح‌های فضایی با هدف ایجاد رقابت و استفاده از خلاقیت دانشجویان و متخصصان، بخشی از برنامه توسعه صنعت فضایی کشور را تشکیل می‌دهد.

حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ، و در حاشیه نشست تخصصی هفته فضا افزود: در نشست تخصصی برگزار شده در دانشگاه شهید بهشتی، بر این نکته تأکید شد که صنعت فضایی به عنوان یکی از حوزه‌های با فناوری بالا (High-Tech)، بیش از هر چیز به «تیم‌های نخبه» و «دانشمندان متخصص» وابسته است.

وی افزود: جذب فارغ‌التحصیلان برتر دانشگاه‌ها و دانشجویان علاقه‌مند به این حوزه، از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان، به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکار‌های توسعه این صنعت معرفی شد.

سالاریه در ادامه به نقش دانش بنیان‌ها به عنوان محمل اصلی جذب نخبگان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان از «آزادی عمل» و «روحیه ابتکاری» بیشتری برخوردار هستند، این شرکت‌ها ظرفیت بسیار مناسبی برای تبدیل ایده‌های نو به محصولات ملموس در حوزه فضا دارند. در واقع، این شرکت‌ها به عنوان پل ارتباطی میان دانش دانشگاهی و صنعت، نقش حیاتی در جذب جمعیت نخبگانی کشور ایفا می‌کنند.

رئیس سازمان فضایی به استراتژی دولت در این حوزه اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی، رقیب در این حوزه نیست بلکه همراه است و دولت برخلاف برخی دیدگاه‌ها، بخش خصوصی را رقیب مجموعه‌های دولتی نمی‌بیند، بلکه آن را شریکی برای پیشرفت می‌داند. با این حال، به دلیل ماهیت پیچیده و ریسک بالای طرح های فضایی، تأکید شد که این واگذاری‌ها باید در چارچوبی معقول و منطقی انجام شود تا بخش خصوصی بتواند ریسک‌های پروژه‌های ماهواره‌ای را مدیریت کند.

وی همچنین به ساختار زنجیره ارزش صنعت فضایی در ایران اشاره کرد و گفت: در بررسی ظرفیت‌های فعلی، اشاره شد که صنعت فضایی ایران دارای یک زنجیره ارزش متنوع است: اول در بخش بالادستی (طراحی و ساخت ماهواره): تعداد محدودی شرکت تخصصی فعالیت می‌کنند، دوم در بخش میان‌دستی (تأمین زیرسیستم‌ها): تعداد شرکت‌ها به‌طور چشم‌گیری افزایش می‌یابد و در نهایت در بخش پایین‌دستی (خدمات داده‌ای و تصویری): ظرفیت‌ها به صد‌ها شرکت می‌رسد که نشان‌دهنده رسوخ بالای فناوری فضایی در جامعه نخبگانی کشور است.

سالاریه تاکید کرد: اگرچه در جهان تعداد کمی از کشور‌ها توانایی ساخت ماهواره را دارند، اما برخورداری ایران از ظرفیت‌های گسترده در بخش خدمات و زیرسیستم‌های فضایی، نشان‌دهنده پتانسیل بالای نخبگانی و تسلط بر فناوری‌های پیچیده در این حوزه است.