فرماندار هوراند گفت: بیشتر مناطق شهرستان کوهستانی و سخت‌گذر است و این موضوع ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی را برای ارائه خدمات در مواقع بحرانی دوچندان می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی علیرضا ابراهیمی افزود: بخشداران بخش‌های مرکزی و چهاردانگه باید در اسرع وقت به تهیه شناسنامه کامل هر روستا اقدام کنند و اطلاعات لازم را برای تسریع در خدمات‌رسانی هنگام وقوع حوادث در اختیار فرمانداری قرار دهند.

وی همچنین با اشاره به پیش‌بینی بارش‌ها و احتمال وقوع سیلاب و سرما بر آمادگی نانوایی‌های شهرستان تأکید کرد و گفت: نانوایی‌های هوراند باید به سیستم دوگانه‌سوز مجهز شوند تا در زمان قطعی گاز یا بروز بحران، روند پخت و توزیع نان متوقف نشود.

فرماندار هوراند هشدار داد: سهمیه نانوایی‌هایی که برای تجهیز به سیستم دوگانه‌سوز اقدام نکنند قطع و به نانوایی‌های مجهز واگذار خواهد شد.